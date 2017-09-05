В ДНР назвали условие ввода миротворцев в Донбасс

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Ввод миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ возможен только после отвода сил и лишь на линии соприкосновения, заявил во вторник полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Владимир Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"После разведения сил и средств, согласно рамочному решению, для реализации полноценного прекращения огня целесообразно для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ усилить их миротворцами ООН. Речь идет только о линии соприкосновения между сторонами конфликта", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

При этом он отметил, что мандат должен быть согласован с ДНР в рамках контактной группы. "Следует напомнить, что ситуация с разведением крайне сложная − даже на трех пилотных участках не удалось в полном объеме реализовать договоренности", — сказал Пушилин.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.