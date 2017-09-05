Глава МИД Турции посетит Бангладеш для обсуждения кризиса в соседней Мьянме

АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду посетит с рабочим визитом Бангладеш, чтобы обсудить урегулирование кризиса с мусульманским меньшинством в соседней Мьянме, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в турецком МИД.
По данным телеканала, Чавушоглу провел телефонную беседу со своим бангладешским коллегой Абулом Хассаном Махмудом Али, в рамках которой стороны обсудили последние события в Ракхайне. Министры договорились встретиться в Бангладеш в среду.
Отмечается, что глава МИД Турции ведет интенсивные дипломатические переговоры по ситуации с мусульманами в Ракхайне с министрами иностранных дел разных стран, в частности, Малайзии, Индонезии, Катара, Ирана. Он также обсудил эту тему с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, информирует NTV.
Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011–2012 годах.