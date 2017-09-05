Секретари Совбезов России и Японии обсудили пути решения проблемы КНДР

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на переговорах в Токио со своим коллегой Сётаро Яти обсудил ядерную программу КНДР, в ходе переговоров была подчеркнута важность политико-дипломатического решения ядерной проблемы КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата Совета безопасности Евгений Аношин.

"Была обсуждена военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подчеркнута важность политико-дипломатического решения ядерной проблемы КНДР, безусловного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Одновременно отмечена необходимость выполнения российско-китайской "дорожной карты" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове”, — сообщил Аношин по итогам встречи.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений союзников США в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.