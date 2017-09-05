Источник: ЕС 14 сентября продлит индивидуальные санкции против ряда россиян

БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз планирует 14 сентября продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, в списке возможны технические изменения, сообщил РИА Новости европейский дипломат.

"Это планируется сделать на заседании Совета по внутренним делам 14 сентября. Техническая работа уже идет, на этой неделе решение должно пройти через (комитет постпредов) Coreper, а к 14 сентября все должно быть готово для принятия Советом", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Отвечая на вопрос, будут ли санкции продлены, как обычно, на полгода, он сказал: "Да, я не слышал, чтобы были какие-то изменения".

По его словам, состав фигурантов списка может незначительно измениться, но не по политическим, а по техническим соображениям. "Возможны технические изменения – если кто-то умер, например", — отметил собеседник агентства.

Согласно правилам ЕС, принятие решения о санкциях на заседании непрофильных министров предполагает, что санкции будут продлены без обсуждения в качестве пункта "А".