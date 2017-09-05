В Раде настаивают на своем видении миротворческой миссии в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил президент России Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению Геращенко, должно быть на украинско-российской границе.
По мнению Геращенко, президент РФ "пытается исказить идею украинского руководства относительно миротворцев в Донбассе, перевернуть все с ног на голову". "Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ, она может помочь в проведении выборов в регионе.
Президент Украины Петр Порошенко в августе заявлял, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. В самой организации заявляли, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.