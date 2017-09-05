В Раде настаивают на своем видении миротворческой миссии в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил президент России Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению Геращенко, должно быть на украинско-российской границе.

Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин также заявил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении ряда условий.

По мнению Геращенко, президент РФ "пытается исказить идею украинского руководства относительно миротворцев в Донбассе, перевернуть все с ног на голову". "Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Как заявляет вице-спикер, миротворцев нужно ввести на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, чтобы следить за ситуацией с безопасностью и демилитаризацией, "их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе".

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ, она может помочь в проведении выборов в регионе.

Президент Украины Петр Порошенко в августе заявлял, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. В самой организации заявляли, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.