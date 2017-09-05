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В мире

В Раде настаивают на своем видении миротворческой миссии в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (63)
11:5905.09.2017
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© РИА Новости / СтрингерПервый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Архивное фотоПервый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил президент России Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению Геращенко, должно быть на украинско-российской границе.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин одобрил идею отправить миротворцев на Украину для защиты миссии ОБСЕ
Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин также заявил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении ряда условий.

По мнению Геращенко, президент РФ "пытается исказить идею украинского руководства относительно миротворцев в Донбассе, перевернуть все с ног на голову". "Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Последствия минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В Киеве обвинили Россию в "перехвате" инициативы по миротворцам в Донбассе
Как заявляет вице-спикер, миротворцев нужно ввести на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, чтобы следить за ситуацией с безопасностью и демилитаризацией, "их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе".

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ, она может помочь в проведении выборов в регионе.

Президент Украины Петр Порошенко в августе заявлял, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. В самой организации заявляли, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сашка
Ирина Геращенко:
---- миротворцев нужно ввести на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, чтобы следить за ситуацией с безопасностью и демилитаризацией, "их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе".---
Угу... На чужом горбу в рай заехать захотела. :)
Она действительно такая дура или так она к очередным выборам готовится?
12:06
05.09.2017
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