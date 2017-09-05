Военные поставки США для Южной Кореи обострят ситуацию, считает эксперт

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. Архивное фото

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа одобрить приобретение Южной Кореей американского военного снаряжения и оружия имеет необдуманный и импульсивной характер и может привести к дальнейшему обострению ситуации на Корейском полуострове, заявил во вторник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее Белый дом распространил сообщение, согласно которому Дональд Трамп в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином одобрил "многомиллиардные" поставки оружия Южной Корее. Белый дом также подтвердил, что Трамп одобрил снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.

Разговор двух лидеров состоялся на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. В воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.

"Решение Трампа (дать согласие на приобретение Южной Кореей американского военного снаряжения и оружия) носит импульсивный и непродуманный характер. Если даже такие поставки начнутся, то это наоборот подогреет градус взаимной конфронтации", — сказал Коротченко.

По его словам, ситуацию, сложившуюся вокруг Северной Кореи, можно решить только политико-дипломатическими путями. Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном реагировании Москвы на эти действия. В понедельник Рябков сказал журналистам, что если развертывание американской системы ПРО в Южной Корее будет развиваться такими темпами, в какой-то момент неизбежно встанет вопрос о создании контрбалансов со стороны РФ.