ЕК призвала снизить напряженность в Мьянме и обеспечить доступ гумпомощи

БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Еврокомиссия призывает все конфликтующие в штате Ракхайн в Мьянме стороны снизить напряженность и обеспечить доступ гуманитарной помощи к населению, заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христос Стилианидис.

"Необходим неограниченный доступ гуманитарной помощи, в том числе гуманитарным работникам, к 350 тысячам лиц в штате Ракхайн, оказавшимся в уязвимом положении", — говорится в заявлении еврокомиссара.

Он заявил, что действия гуманитарных организаций необходимы для того, "чтобы избежать дальнейшего ухудшения и без того тяжелой гуманитарной ситуации". "Я призываю все стороны снизить напряженность и полностью соблюдать международные права человека, в частности, воздержаться от насилия против гражданских лиц", — заявил Стилианидис.

Он также призвал власти Бангладеш не возвращать обратно в Мьянму беженцев из штата Ракхайн. "Многие гражданские лица из Ракхайна сильно страдают и бегут от насилия через границу в Бангладеш. Их не нужно возвращать или депортировать", — сказал еврокомиссар, выразив признательность правительству Бангладеш за его гостеприимство.

По его словам, "ЕС готов поддерживать все усилия, направленные на возобновление гуманитарных поставок в штат Ракхайн, и без устали взаимодействует со всеми игроками, чтобы добиться этой цели".

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.