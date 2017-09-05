ЕК призвала снизить напряженность в Мьянме и обеспечить доступ гумпомощи

БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Еврокомиссия призывает все конфликтующие в штате Ракхайн в Мьянме стороны снизить напряженность и обеспечить доступ гуманитарной помощи к населению, заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христос Стилианидис.
"Необходим неограниченный доступ гуманитарной помощи, в том числе гуманитарным работникам, к 350 тысячам лиц в штате Ракхайн, оказавшимся в уязвимом положении", — говорится в заявлении еврокомиссара.
Он заявил, что действия гуманитарных организаций необходимы для того, "чтобы избежать дальнейшего ухудшения и без того тяжелой гуманитарной ситуации". "Я призываю все стороны снизить напряженность и полностью соблюдать международные права человека, в частности, воздержаться от насилия против гражданских лиц", — заявил Стилианидис.
По его словам, "ЕС готов поддерживать все усилия, направленные на возобновление гуманитарных поставок в штат Ракхайн, и без устали взаимодействует со всеми игроками, чтобы добиться этой цели".
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.