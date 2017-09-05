Главы МИД ЕС обсудят дальнейшие санкции в отношении КНДР, заявила Меркель

БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. Встреча глав МИД ЕС, на которой будут обсуждаться дальнейшие санкции в отношении КНДР, состоится в выходные, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В выходные состоится встреча глав МИД…, на которой мы обсудим дальнейшие санкции в отношении КНДР с европейской стороны. Это необходимо в срочном порядке", — сказала Меркель, выступая в бундестаге.

Канцлер подчеркнула, что правительство Германии видит только мирное дипломатическое решение конфликта и приложит все усилия для его достижения. "Европа обладает важным голосом в мире и должна его использовать в этой ситуации", — добавила канцлер.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.