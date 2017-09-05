Учения "Запад" не направлены против кого-либо, заявил Лукашенко

МИНСК, 5 сен – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" не является нападение, в чем смогут убедиться приглашенные на маневры международные и иностранные наблюдатели.
"Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения — мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", — заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Белоруссии, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Слова главы государства приводит агентство Белта.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.
Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев в свою очередь заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Кроме того, президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.