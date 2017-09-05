В Киеве заявили, что Путин "перехватывает" их инициативу по миротворцам

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что российский президент Владимир Путин "перехватывает" инициативу Киева в вопросе введения миротворческой миссии в Донбасс.

Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин также заявил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении ряда условий.

"Автор инициативы о миротворцах — (президент Украины) Петр Порошенко. Тогда говорили, что это нереально. Теперь Путин пытается перехватить инициативу. Все реально", — написал Кулеба в Twitter, комментируя заявление Путина по миротворцам.

Президент Украины в августе заявлял, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке.

Как заявлял ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, Киев считает, что в связи с обострением ситуации в Донбассе стоит снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН. Вместе с тем в самой организации заявили, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.

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