В Киеве заявили, что Путин "перехватывает" их инициативу по миротворцам

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что российский президент Владимир Путин "перехватывает" инициативу Киева в вопросе введения миротворческой миссии в Донбасс.
"Автор инициативы о миротворцах — (президент Украины) Петр Порошенко. Тогда говорили, что это нереально. Теперь Путин пытается перехватить инициативу. Все реально", — написал Кулеба в Twitter, комментируя заявление Путина по миротворцам.
Как заявлял ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, Киев считает, что в связи с обострением ситуации в Донбассе стоит снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН. Вместе с тем в самой организации заявили, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.
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