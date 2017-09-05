Китай прокомментировал решение США о поставках оружия Южной Корее

ПЕКИН, 5 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщения о решении США одобрить "многомиллиардные" поставки оружия Южной Корее, выразил надежду на то, что стороны будут прилагать усилия, чтобы не допустить эскалации напряжённости на Корейском полуострове.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином одобрил "многомиллиардные" поставки оружия Южной Корее. Белый дом также подтвердил, что Трамп одобрил снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.

"В настоящее время ситуация на Корейском полуострове в высшей степени чувствительная. Мы надеемся, что соответствующие стороны сделают усилия для того, чтобы избежать эскалации ситуации", — заявил Гэн Шуан на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Разговор Трампа и Мун Чжэ Ина состоялся на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Ранее Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.