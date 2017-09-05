Китай прокомментировал решение США о поставках оружия Южной Корее

ПЕКИН, 5 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщения о решении США одобрить "многомиллиардные" поставки оружия Южной Корее, выразил надежду на то, что стороны будут прилагать усилия, чтобы не допустить эскалации напряжённости на Корейском полуострове.
"В настоящее время ситуация на Корейском полуострове в высшей степени чувствительная. Мы надеемся, что соответствующие стороны сделают усилия для того, чтобы избежать эскалации ситуации", — заявил Гэн Шуан на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Разговор Трампа и Мун Чжэ Ина состоялся на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Ранее Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.