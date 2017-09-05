Более 123 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Порядка 123 тысяч 600 беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы с момента начала обострения конфликта 25 августа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные ООН.

Ранее сообщалось, что число беженцев приближается к 90 тысячам.

Как сообщает агентство, за последние сутки 37 тысяч мусульман-рохинджа пересекли границу с Бангладеш.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.