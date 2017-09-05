Новым послом Южной Кореи в России станет У Юн Гын

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил на должность нового посла страны в России У Юн Гына, занимавшего пост генерального секретаря Национального собрания Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на заявление президентской администрации.

У Юн Гын до сих пор занимал видный пост в Национальном собрании страны. Он является доктором политологии Санкт-Петербургского университета.

Агентство отмечает, что У Юн Гын стал четвертым, кого президент страны назначил на должность главы дипломатической миссии в одной из стран, играющих ключевую роль в вопросах КНДР. Ранее сообщалось о назначении послов в США, Китай и Японию. Кроме того, имя нового посла было названо накануне начала визита президента Мун Чжэ Ина в Россию, где он примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет встречу с российским президентом.