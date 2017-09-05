КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Украинская социальная сеть Ukrainians прекращает работу, сообщила во вторник одна из ее основателей Александра Струмчинская в Facebook.

На Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ранее команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую социальную сеть Ukrainians, регистрация в новой соцсети была открыта в начале июня.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", — заявила Струмчинская.

По словам Струмчинской, ее голоса не хватило, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта, а руководство компании StartupSoft, которая также является сооснователем соцсети и ее разработчиком, отказалось не только от самостоятельного развития проекта, но и от возможности передать его любой другой стороне.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.