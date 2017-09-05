Путин о Трампе: он мне не невеста, чтобы разочаровываться

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето на полях саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето на полях саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал наивным вопрос, разочарован ли он в своем американском коллеге Дональде Трампе, пояснив, что тот не невеста, чтобы в нем разочаровываться.

"Что касается разочарования, не разочарования… ваш вопрос звучит очень наивно. Он же (Трамп) не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы", — сказал он журналистам на пресс-конференции во вторник.

"Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я — своей", — добавил Путин.