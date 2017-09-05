США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Набрал силу: скорость ветра в урагане "Ирма" достигла 220 километров в час

10:3405.09.2017
045665
© NASA / Randy BresnikТайфун, снимок из космоса. Архивное фотоТайфун, снимок из космоса. Архивное фото
© NASA / Randy Bresnik

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" набирает силу — скорость ветра выросла до 220 километров в час. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Режим ЧП во Флориде

Губернатор Флориды Рик Скотт объявил режим ЧП на территории всех 67 округов штата из-за приближения урагана "Ирма".

"Ураган "Ирма" — серьезный и опасный для жизни шторм. Флорида должна быть готова", — сообщил Рик Скотт.

На своей странице в Twitter он призвал жителей штата сохранять бдительность.

Ранее урагану присвоили четвертую категорию опасности по шкале Саффира — Симпсона из пяти возможных. Стихия медленно продвигается из центральной части Атлантического океана на запад в сторону Карибского бассейна. По данным NHC, "Ирма" в пятницу достигнет берегов Ямайки и Багамских островов.

​Тропический шторм зародился в центральной части Атлантики к западу от Кабо-Верде. На протяжении недели "Ирма" постепенно усиливалась. Аналитики Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) утверждают, что ураган с большей вероятностью вернется в море.

Кто еще в опасности

Под угрозой оказались и другие страны Карибского бассейна. NHC опубликовал предупреждение для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

​Режим ЧП объявил и губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло.

"Несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается Пуэрто-Рико, есть одобренный бюджет на 15 миллионов долларов на чрезвычайные ситуации", — заявил он.

По данным Fox News, для ликвидации возможных последствий урагана на острове задействуют подразделения Национальной гвардии.

Второй ураган за две недели

Это не первый тропический шторм, который обрушился на территорию США за последнее время. Так, в конце августа по Техасу ударил ураган "Харви". Он стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет после "Катрины". Тогда из-за разгула стихии затопило город Новый Орлеан в Луизиане.

Последствия наводнения после урагана Харви недалеко от Оринджа, штат Техас США. 2 сентября 2017
© AFP 2017 / Emily Kask
Ураган "Харви" повредил в Техасе тринадцать объектов с токсичными отходами

По последним данным, жертвами "Харви" стали 60 человек, более 310 тысяч человек попросили помощи у государства. Повреждены 100 тысяч домов в Техасе. В Хьюстоне оказались разрушены 22 школы, из-за чего около 12 тысяч детей не смогут начать учебный год.

По словам губернатора штата, на ликвидацию последствий урагана потребуется до 180 миллиардов долларов. Только на разбор завалов в Хьюстоне, 75% территории которого оказалось под водой, потребуется от 75 до 100 миллионов долларов. Дональд Трамп уже запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Спасатели обследовали дома в разрушенном ураганом "Харви" Рокпорте
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена