Набрал силу: скорость ветра в урагане "Ирма" достигла 220 километров в час

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" набирает силу — скорость ветра выросла до 220 километров в час. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Режим ЧП во Флориде

Губернатор Флориды Рик Скотт объявил режим ЧП на территории всех 67 округов штата из-за приближения урагана "Ирма".

"Ураган "Ирма" — серьезный и опасный для жизни шторм. Флорида должна быть готова", — сообщил Рик Скотт.

На своей странице в Twitter он призвал жителей штата сохранять бдительность.

Ранее урагану присвоили четвертую категорию опасности по шкале Саффира — Симпсона из пяти возможных. Стихия медленно продвигается из центральной части Атлантического океана на запад в сторону Карибского бассейна. По данным NHC, "Ирма" в пятницу достигнет берегов Ямайки и Багамских островов.

#Irma



Water vapor satellite: can see that key trough still digging down hard into central 🇺🇸, #Irma barely visible bottom right: pic.twitter.com/pUwMZOzE8A — Jaxon Knickson (@AmStillNotYou) 5 сентября 2017 г.

​Тропический шторм зародился в центральной части Атлантики к западу от Кабо-Верде. На протяжении недели "Ирма" постепенно усиливалась. Аналитики Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) утверждают, что ураган с большей вероятностью вернется в море.

Кто еще в опасности

Под угрозой оказались и другие страны Карибского бассейна. NHC опубликовал предупреждение для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

#HurricaneIrma On 911 2017 Hurricane IRMA Predicted To Make A Direct HIT On Miami Florida https://t.co/0yVtfI0UFz pic.twitter.com/iAs4HKtPO2 — Visvya Media (@VisvyaMedia) 5 сентября 2017 г.

​Режим ЧП объявил и губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло.

"Несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается Пуэрто-Рико, есть одобренный бюджет на 15 миллионов долларов на чрезвычайные ситуации", — заявил он.

По данным Fox News, для ликвидации возможных последствий урагана на острове задействуют подразделения Национальной гвардии.

Второй ураган за две недели

Это не первый тропический шторм, который обрушился на территорию США за последнее время. Так, в конце августа по Техасу ударил ураган "Харви". Он стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет после "Катрины". Тогда из-за разгула стихии затопило город Новый Орлеан в Луизиане.

По последним данным, жертвами "Харви" стали 60 человек, более 310 тысяч человек попросили помощи у государства. Повреждены 100 тысяч домов в Техасе. В Хьюстоне оказались разрушены 22 школы, из-за чего около 12 тысяч детей не смогут начать учебный год.

По словам губернатора штата, на ликвидацию последствий урагана потребуется до 180 миллиардов долларов. Только на разбор завалов в Хьюстоне, 75% территории которого оказалось под водой, потребуется от 75 до 100 миллионов долларов. Дональд Трамп уже запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов.