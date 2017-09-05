Более 100 бельгийцев заключены под стражу за связь с террористами в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Под стражу заключены 112 граждан Бельгии, вернувшихся с войны в Сирии или пытавшихся выехать туда, чтобы примкнуть к исламским террористам, сообщила во вторник газета Soir со ссылкой на данные, которые привел министр юстиции Бельгии Кун Генс.

Он пояснил, что 60 человек приговорены к различным срокам тюремного заключения, и 52 человека помещены под стражу, находясь под следствием.

Газета De Tijd ранее сообщала, что федеральная прокуратура Бельгии с начала этого года завела 189 дел о террористической деятельности, в среднем по 23 новых досье в месяц. По данным издания, рекордным по числу начатых уголовных расследований стал 2015 год, когда было заведено в общей сложности 313 дел в отношении подозреваемых в террористической деятельности. Это было, главным образом, связано с бельгийскими гражданами, отправлявшимися на войну в Сирию, сообщает издание. Новые же расследования в основном связаны с "доморощенными" террористами из числа молодых людей, которые никогда не выезжали в Сирию.

Телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксированы более 18 тысяч человек в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года. Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.