МИД Южной Кореи не исключил, что Китай готов усилить санкции против КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва по итогам разговора с коллегой из КНР Ван И не исключила, что Китай открыт к введению дополнительных санкций в отношении КНДР в связи с ядерным испытанием, передает агентство Рейтер.

"Я не могу сообщить вам все детали, так как министр попросил меня не раскрывать содержание нашего разговора, но у меня есть ощущение, что КНР может быть открыта к дополнительным санкциям (против КНДР — ред.)", — сказала министр о телефонном разговоре с коллегой из КНР, выступая перед парламентом во вторник.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.