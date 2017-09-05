КНДР не должна опасаться за свою безопасность, заявил Путин

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с Северной Кореей нужно вести диалог, она не должна опасаться за свою безопасность.

"Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами. Нужно, чтобы у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не было никаких этих соображений, которые были бы связаны с угрозой уничтожения, а наоборот, чтобы все стороны конфликта стали на путь сотрудничества", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

По его словам, "в этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что у Северной Кореи есть и другие виды оружия, против которого бессмысленно применение противоракетной техники.

"В этих условиях нагнетание военной истерии, оно до хорошего не доведет. Это все может привести к глобальной планетарной катастрофе. И к огромному количеству человеческих жертв", — обратил внимание Путин.