Главы МИД России и Франции 8 сентября обсудят новое ядерное испытание КНДР

БЛЕД (Словения), 5 сен — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудят 8 сентября в Москве ядерное испытание КНДР, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

"Будем обсуждать все наиболее горячие темы, потому что Россия и Франция являются постоянным членами Совета безопасности ООН. Это и Сирия, это неизбежно и корейский аспект", — сообщил российский дипломат, отвечая на вопрос, обсудят ли министры в ходе предстоящей встречи проведённое Пхеньяном в воскресенье ядерное испытание.

По его словам, одной из тем переговоров станет и Украина, так как обе страны входят в "нормандский формат".