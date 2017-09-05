Путин о США: трудно вести диалог с теми, кто путает Австрию с Австралией

Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС.

Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС.

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о сотрудничестве России и США, заявил, что трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией.

"Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим уже ничего не поделаешь. Такой уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истэблишмента", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

Как заявил российский лидер, "американская нация, американский народ, Америка — это действительно великая страна, великий народ… таких людей с таким низким уровнем политической культуры".