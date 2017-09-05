Путин прокомментировал ситуацию в Мьянме

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. РФ и Египет против любого насилия и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль, заявил президент России Владимир Путин, комментируя столкновения в Мьянме.

"Пресс-служба должна была выпустить соответствующее заявление по поводу нашей совместной с Египтом оценки происходящих в Мьянме событий. Мы против любого насилия и призываем власти этой страны взять ситуацию под контроль", — сказал Путин на пресс-конференции.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.