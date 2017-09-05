Путин надеется на скорое решение вопроса авиабезопасности в Египте

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето на полях саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето на полях саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РФ рассчитывает, что в ближайшее время может быть полностью решен вопрос с авиабезопасностью в Египте, Москва видит усилия Каира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается авиационного сообщения, то нам тоже очень хочется восстановить авиационное сообщение с Египтом в полном объеме. Мы договорились, что работа наших соответствующих специальных служб и ведомств, транспортных, осуществляющих безопасность полетов должна быть продолжена. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена", — сказал он журналистам.

По словам Путина, "мы видим, что египетские друзья делают все, чтобы эта безопасность была обеспечена". Он указал, что профильные ведомства находятся в контакте друг с другом, прорабатывают определенные детали.

"Очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы в ближайшее время сможем эту задачу решить", — отметил Путин.