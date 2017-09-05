МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Газета Guardian со ссылкой на собственное расследование утверждает, что власти Азербайджана управляли секретной схемой, через которую "отмыли" 2,9 миллиарда долларов с помощью британских подставных компаний, выплатили крупные суммы высокопоставленным европейским политикам и приобрели предметы роскоши.

Как пишет газета, правящая элита Азербайджана совершила более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год. "Некоторая часть этих денег была выплачена политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, направленной на уменьшение критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и на продвижение положительного имиджа страны", — говорится в статье.

По данным издания, денежные средства направлялись в британские компании через западные финансовые системы. Отмечается, что платежи проводил банк Danske через эстонский филиал, банк сообщил об "отмывании денег и других незаконных действиях". Как пишет газета, впервые банк обратил внимание на эти платежи в 2014 году.

Банковские записи были переданы в датскую газету Berlingske, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ, схеме издания дали название "Азербайджанская прачечная" (Azerbaijani Laundromat). Газета называет четыре британские фирмы, которые находятся в центре "Азербайджанской прачечной": Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance.

Среди тех, кому переводили средства власти Азербайджана, газета называет немецкого политика Эдуарда Линтнера, итальянского политика Луку Волонте, а также болгарского политика Калина Митрева. Отмечается, что Линтнер был среди наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане в 2013 году и заявил, что выборы соответствовали "немецким стандартам", а через две недели после возвращения в Берлин получил перевод в 61 тысячи евро. Газета также утверждает, что Волонте получил более двух миллионов евро, Митрев получил, по меньшей мере, 425 тысяч евро за частные консультации от азербайджанской компании Avuar.

Издание пишет, что "не полностью ясно, откуда берутся деньги, используемые в схеме". Газета пишет, что российское правительство якобы выплатило "отмывочной" схеме 29,4 миллиона долларов через "Рособоронэкспорт". Guardian утверждает, что некоторые транзакции связаны с другой схемой по "отмыванию" денег на сумму 20 миллиардов долларов, которую окрестили "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat) и которая действовала с 2010 по 2014 год. Также сообщается, что частная фирма в Баку Baktelekom MMC перевела в схему более 1,4 миллиарда долларов. По данным OCCRP, фирма имеет отношение к первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Согласно расследованию, схема использовалась для оплаты непредвиденных расходов правительства, "в том числе медицинские счета первого вице-премьера Азербайджана Якуба Эюбова". Как пишет газета, со счетов британских компаний делались выплаты послу Азербайджана в ЕС Эмину Эюбову и пресс-секретарю президента Азеру Гасымову. Также отмечается, что в схеме "появляются" деловые партнеры президента США Дональда Трампа по проекту строительства Trump Tower в Баку.