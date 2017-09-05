Си Цзиньпин призвал Моди развивать отношения Индии и Китая

ПЕКИН, 5 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин на первой после обострения территориального конфликта с Индией встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди призвал продвигать двусторонние отношения на "правильный путь" развития, сообщает агентство Синьхуа.

Встреча состоялась в китайском городе Сямэнь, где во вторник завершился саммит БРИКС.

"Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Моди продвигать китайско-индийские отношения на "правильный путь", — говорится в сообщении агентства.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что здоровые и стабильные двусторонние отношения соответствуют интересам обеих сторон.

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам — горном участке на схождении границ Китая, Индии и Бутана — сохраняется с середины июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

Министерства иностранных дел Индии и Китая сообщили на прошлой неделе, что две страны пришли к соглашению об "ускоренном" разведении войск в районе Доклама.