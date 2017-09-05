Премьер Таиланда Чан-Оча пригласил Путина посетить его страну

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пригласил президента России Владимира Путина посетить королевство.
Чан-Оча отметил, что поддерживает деятельность России на международной арене. Он призвал увеличивать товарооборот между двумя странами, отметив, что пока объем взаимной торговли невысокий.
Путин отметил, что за все годы дипломатических отношений России и Таиланда они "никогда не облачились какими бы то ни было негативными событиями".
"Сегодня в основе наших отношений должны лежать экономические связи. Здесь у нас есть хорошие перспективы", — сказал Путин, добавив, что в России растет интерес к тайской культуре, увеличивается число российских туристов в Таиланд.
О группе БРИКС читайте в справке РИА Новости >>