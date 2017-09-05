Премьер Таиланда Чан-Оча пригласил Путина посетить его страну

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-оча на саммите лидеров БРИКС. День второй

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-оча на саммите лидеров БРИКС. День второй

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пригласил президента России Владимира Путина посетить королевство.

"Я приглашаю вас посетить Таиланд, может быть, в следующем году, после президентских выборов", — сказал премьер во время встречи с Путиным на полях саммита БРИКС.

Чан-Оча отметил, что поддерживает деятельность России на международной арене. Он призвал увеличивать товарооборот между двумя странами, отметив, что пока объем взаимной торговли невысокий.

Путин отметил, что за все годы дипломатических отношений России и Таиланда они "никогда не облачились какими бы то ни было негативными событиями".

"Сегодня в основе наших отношений должны лежать экономические связи. Здесь у нас есть хорошие перспективы", — сказал Путин, добавив, что в России растет интерес к тайской культуре, увеличивается число российских туристов в Таиланд.

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