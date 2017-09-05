СЯМЭНЬ, 5 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Страны БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) намерены углублять сотрудничество в сфере политики и безопасности, а также вносить больший вклад в поддержание мира и стабильности на планете, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, подводя итоги Девятого саммита лидеров стран БРИКС.
Он подчеркнул, что лидеры пяти стран поддерживают "усилия по развитию достигнутого сотрудничества в сфере политики и безопасности, мы намерены играть свою роль и вносить больший вклад в сохранение мира и стабильности на планете".
По его словам, в рамках объединения наблюдается "стабильный прогресс в координации позиций по вопросам борьбы с терроризмом, миротворческих миссий, кибербезопасности и Ближнему Востоку".
Девятый саммит стран БРИКС проходит в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в провинции Фуцзянь 4-5 сентября. Китайская сторона пригласила также к участию в саммите в формате "outreach" глав Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и Таиланда.