СЯМЭНЬ, 5 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Страны БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) намерены углублять сотрудничество в сфере политики и безопасности, а также вносить больший вклад в поддержание мира и стабильности на планете, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, подводя итоги Девятого саммита лидеров стран БРИКС.

"Мы, лидеры БРИКС, считаем, что в наших общих интересах углубить сотрудничество в сфере политики и безопасности, а также повысить уровень стратегического доверия, это то, чего от нас ожидает мировое сообщество", — заявил лидер Китая.

Он подчеркнул, что лидеры пяти стран поддерживают "усилия по развитию достигнутого сотрудничества в сфере политики и безопасности, мы намерены играть свою роль и вносить больший вклад в сохранение мира и стабильности на планете".

"С начала этого года мы провели встречи, на которых обменялись позициями и достигли важных консенсусов по международным вопросам, глобальному управлению, региональным и международным конфликтам, национальной безопасности и развитию", — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, в рамках объединения наблюдается "стабильный прогресс в координации позиций по вопросам борьбы с терроризмом, миротворческих миссий, кибербезопасности и Ближнему Востоку".

Девятый саммит стран БРИКС проходит в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в провинции Фуцзянь 4-5 сентября. Китайская сторона пригласила также к участию в саммите в формате "outreach" глав Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и Таиланда.