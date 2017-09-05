Полицию в Лейпциге раскритиковали за совет женщинам бегать парами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мэр немецкого города Лейпциг Буркхард Юнг осудил полицию за то, что стражи порядка предложили женщинам "бегать по двое" для предотвращения изнасилования, сообщает издание Local.

Ранее в одном из парков города злоумышленник надругался над женщиной, которая вышла на пробежку, а также сильно избил ее. Полиция посоветовала женщинам бегать парами или хотя бы не в одиночестве, а также оглядываться назад, чтобы "быть уверенными, что на них никто не нападет".

Заявление поверглось критике в СМИ – газеты задались вопросом: "Почему полиция призывает женщин сократить свою личную свободу, а не заверяет их, что они будут в безопасности?".

Мэр Лейпцига Буркхард Юнг заявил, что "ответом на это ужасное происшествие должно было стать увеличение количества полицейских в парках и на улицах".