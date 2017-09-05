СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года не должна увязываться с какими-либо политическими требованиями и условиями.
Он добавил, что Россия активно работает в направлении реализации повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года. "Мы сотрудничаем с международными организациями, ООН, совместно осуществляем проекты, направленные в том числе на обеспечение продовольственной безопасности, модернизацию промышленной и транспортной инфраструктуры, решение экологических проблем", — сказал Путин.
Российский президент отметил, что с вопросами развития непосредственно связана и проблема глобального изменения климата, и Россия последовательно выполняет взятые на себя обязательства.
В качестве приглашенных гостей на саммит БРИКС в китайский город Сямэнь прибыли делегации из Гвинеи, Египта, Мексики, Таджикистана и Таиланда. Глава РФ отметил, что эти страны являются естественными союзниками и перспективными партнерами БРИКС.
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