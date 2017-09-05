"Многомиллиардные" поставки: США обеспечат Южную Корею вооружением

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров со своим южнокорейским коллегой одобрил поставки оружия в Южную Корею, сообщает Белый дом.
Поставки оружия
Южная Корея получила одобрение от Трампа на приобретение у США военного снаряжения на многомиллиардные доллары. Кроме того, стороны договорились снять ограничения на вес боеголовок в Южной Корее.
На сегодняшний день Сеул в праве самостоятельно создавать ракеты с дальностью полета до 800 килограммов и весом боеголовки до 500 килограммов, однако теперь эти ограничения будут сняты.
Северокорейские испытания
Южная Корея осудила решение северокорейских властей о проведении ядерного испытания.
Кроме того, южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку утверждают, что КНДР транспортирует МБР к западному побережью для проведения ракетного пуска, который, предположительно, состоится девятого сентября и будет приурочен к годовщине образования Северной Кореи.
Обязательства Вашингтона
"Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических (мер), обычных и ядерных возможностей", — сообщили в Белом доме.
Ранее американского лидера ознакомили с возможными ответами на действия Северной Кореи. Кроме того, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США способны уничтожить КНДР, но не стремятся к этому.
В понедельник Совбез ООН обсудил ядерное испытание в КНДР. Единственным практическим результатом встречи стало высказанное постпредом США предложение разработать проект резолюции Совета безопасности ООН.
Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>