"Многомиллиардные" поставки: США обеспечат Южную Корею вооружением

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров со своим южнокорейским коллегой одобрил поставки оружия в Южную Корею, сообщает Белый дом.

Поставки оружия

Южная Корея получила одобрение от Трампа на приобретение у США военного снаряжения на многомиллиардные доллары. Кроме того, стороны договорились снять ограничения на вес боеголовок в Южной Корее.

"Они (Трамп и Мун Чжэ Ин. — Прим. ред.) пообещали укрепить совместные военные возможности. Президент Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет. Президент Трамп также в принципе высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов", — сообщили в Администрации президента США.

На сегодняшний день Сеул в праве самостоятельно создавать ракеты с дальностью полета до 800 килограммов и весом боеголовки до 500 килограммов, однако теперь эти ограничения будут сняты.

Северокорейские испытания

В воскресенье третьего сентября северокорейские власти заявили об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для установления на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Сообщается, что приказ о проведении тестов дал лидер КНДР Ким Чен Ын. При этом в Пхеньяне отметили, что утечки радиации при испытании не было.

Южная Корея осудила решение северокорейских властей о проведении ядерного испытания.

Кроме того, южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку утверждают, что КНДР транспортирует МБР к западному побережью для проведения ракетного пуска, который, предположительно, состоится девятого сентября и будет приурочен к годовщине образования Северной Кореи.

Обязательства Вашингтона

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил обязательства США защищать своих союзников и не исключил вероятность нанесения ядерного удара по КНДР.

"Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических (мер), обычных и ядерных возможностей", — сообщили в Белом доме.

Ранее американского лидера ознакомили с возможными ответами на действия Северной Кореи. Кроме того, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США способны уничтожить КНДР, но не стремятся к этому.

Действия северокорейских властей раскритиковала и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын добивается начала войны. При этом американский дипломат призвала ООН к жестким мерам против Пхеньяна.

В понедельник Совбез ООН обсудил ядерное испытание в КНДР. Единственным практическим результатом встречи стало высказанное постпредом США предложение разработать проект резолюции Совета безопасности ООН.

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