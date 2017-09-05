В Индии задержали британца по подозрению в совращении малолетних

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен — РИА Новости. Полиция Дели задержала британского гражданина по подозрению в совращении несовершеннолетних в школе неправительственной организации "Национальная ассоциация незрячих", сообщает издание Hindustan Times.

Мюррей Дэннис Уорд, 54-летний выходец из графства Глостершир, до апреля работал в пригороде Дели Гургаоне в международной компании. Британец на протяжении восьми лет регулярно ходил в офис неправительственной организации в Дели, делал щедрые пожертвования и бесплатно обучал детей английскому.

В субботу сотрудник ассоциации стал свидетелем того, как Уорд совершал "предосудительные действия" с тремя детьми. Сотрудник записал это на видео и доложил руководству организации. Руководители пожаловалось в полицию, и в воскресенье Уорд был задержан на своей съемной квартире в Дели, ему предъявлены обвинения по Акту о защите детей от сексуальных преступлений.

По данным газеты, полиция нашла "сомнительные" видеозаписи на его ноутбуке. "Предварительное расследование показало, что он педофил", — заявил представитель полиции Чинмой Бисвал.

Генеральный секретарь ассоциации Прашант Раджан Верма отметил, что раньше жалоб на британца не поступало.