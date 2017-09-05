В Филадельфии женщина на автомобиле въехала в толпу людей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали после того, как женщина въехала на автомобиле в толпу людей на уличной вечеринке в Филадельфии в США, ей предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, женщина сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза. Она находится на месте происшествия.

Полиция заявила, что пострадавших доставили в больницы, их травмы не представляют угрозы для жизни.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.