ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Иван Захарченко, Ксения Нака. Разведка Южной Кореи заметила передвижение к западному побережью КНДР межконтинентальной баллистической ракеты и не исключает подготовки к ее испытанию, сообщает во вторник издание "Асия кёндже" (Asia Business Daily) со ссылкой на источники.

"Согласно разведке, Северная Корея на следующий день после шестого ядерного испытания приступила 4 сентября к транспортировке к западному побережью одной межконтинентальной баллистической ракеты на передвижной пусковой установке. Ракета создана военным институтом, специализирующимся на МБР", — отмечает издание.

По его данным, разведка Южной Кореи представила в профильный комитет парламента Южной Кореи прогноз о том, что пуск ракеты может состояться по случаю отмечаемого 9 сентября праздника — годовщины образования КНДР.

В понедельник сообщалось, что южнокорейская разведка не исключает пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана. Военные Южной Кореи также сообщали, что зафиксировали признаки подготовки КНДР к очередным ракетным пускам и не исключают, что в этот раз может быть испытана межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).