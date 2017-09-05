В Тайване назначили нового премьер-министра

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь назначила премьер-министром мэра города Тайнань Уильяма Лая, передает агентство Рейтер.

Днем ранее Инвэнь приняла прошение об отставке премьер-министра Линь Цюаня.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.