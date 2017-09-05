В Сямэне началась встреча лидеров БРИКС с главами приглашенных стран

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. Архивное фото

СЯМЭНЬ, 5 сен – РИА Новости. Встреча глав стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с лидерами приглашенных государств на саммит в китайском Сямэне открылась во вторник.

Саммит глав стран БРИКС проходит 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь. Китайская сторона пригласила к участию в саммите в формате "outreach" пять стран – Египет, Таджикистан, Мексику, Гвинею и Таиланд.

С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, замминистра финансов Алексей Моисеев, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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