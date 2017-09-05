СМИ узнали о планирующемся визите короля Саудовской Аравии в Москву

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд может посетить Москву в октябре этого года, подготовка к его визиту уже активно ведется, пишет газета "Известия" со ссылкой на два источника в российских дипломатических кругах и собеседника в Эр-Рияде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит саудовского короля в Россию прорабатывается, точной даты нет.

Источники газеты сообщают, что в рамках подготовки к визиту "достигнуты принципиальные договоренности и обсуждаются детали". Как пояснил изданию один из собеседников, Россия стремится внести свой вклад в разрешение конфликтов в Персидском заливе, начиная c катарского кризиса, в котором Саудовская Аравия принимает непосредственное участие, до серьезных разногласий арабских стран Залива с Ираном.

"Поэтому обсуждение этих и других проблемных точек с Эр-Риядом на самом высоком уровне было бы сейчас своевременно", — считает собеседник издания.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.