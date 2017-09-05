Скорость ветра в урагане "Ирма" усилилась до 220 км/ч

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Максимальная постоянная скорость ветра в урагане "Ирма" в Атлантическом океане продолжает усиливаться и сейчас составляет до 220 километров в час, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Отмечается, что два часа назад скорость ветра составляла 209 километров в час.

"Ирма" в понедельник усилилась до опасной 4-й категории из пяти возможных. Ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, медленно продвигается к островам Карибского бассейна.

Предупреждение об урагане опубликовано NHC для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

Также режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в густонаселенном штате Флорида, куда при определенном развитии событий может дойти "Ирма".