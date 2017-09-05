Южная Корея провела крупные морские огневые учения

Военный корабль Южной Кореи во время учений. Архивное фото

Военный корабль Южной Кореи во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВМС Южной Кореи провели масштабные огневые учения во вторник в качестве предостережения от любых провокационных действий КНДР в море, передает агентство Франс Пресс.

"Если противник спровоцирует нас на воде или под водой, мы немедленно нанесем ответный удар", — приводит агентство слова капитана Чхоя Йун-чхана.

Ранее также сообщалось, что южнокорейские военные провели учения с использованием баллистических ракет.

Постоянный представитель Южной Кореи при ООН Чо Тхэ Юль ранее призвал КНДР принять стратегическое решение и встать на путь денуклеаризации для обеспечения своего "выживания".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.