Венесуэла выразила протест четырем европейским странам

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Венесуэлы направило ноты протеста послам Испании, Великобритании, Италии и Германии в связи с их поддержкой активистки и жены оппозиционера Леопольдо Лопеса, сообщает издание Universal со ссылкой на главу МИД страны Хорхе Арреасу.

Ранее сообщалось, что жена венесуэльского оппозиционера Леопольда Лопеса Лилиан Тинтори в субботу не смогла уехать за границу, она была вызвана в суд в связи с обнаруженной ранее крупной суммой наличных в ее автомобиле. Тинтори часто совершает заграничные турне, в ходе которых активно выступает против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Отмечалось, что Тинтори собиралась посетить Европу, чтобы встретиться, в том числе, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Испании Мариано Рахоем.

Арреаса заявил, что четыре страны осуществляют "вмешательство" во внутренние дела Венесуэлы и функционирование органов государственной власти.

"Мы созываем этих послов, направляем им официальную, решительную и убедительную ноту протеста из-за их вмешательства, их поступков в Венесуэле", — приводит издание слова Арреасы. Отмечается, что встреча с послами прошла "в неотложном порядке".

Глава МИД заявил, что послы Испании, Италии и Германии сопровождали в прошлую субботу Тинтори в аэропорт, откуда они собирались отправиться в Европу. "Заявляем послам, что они были использованы госпожой Тинтори", — сказал Арреаса.

Глава внешнеполитического ведомства также назвал "грубыми и неуважительными" сожаления премьер-министра Испании и правительства Британии о том, что Тинтори не позволили вылететь из аэропорта.

Леопольдо Лопес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, после того как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. Он отбывает наказание под домашним арестом.