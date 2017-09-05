Мьянма возглавила рейтинг мировой благотворительности

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мьянма заняла первую строчку в рейтинге мировой благотворительности World Giving Index 2017, опубликованном организацией Charities Aid Foundation (CAF), сообщает издание LiveMint.

По данным издания, доклад организации основывается на трех показателях: количестве людей, жертвующих деньги, времени, потраченном на волонтерство, и оказании помощи незнакомым людям. Согласно рейтингу стран, на первом месте располагается Мьянма, затем на передовых местах идут Индонезия, Кения, Новая Зеландия, США и Индия.

Издание отмечает, что наблюдается спад в склонности к благотворительности по всему миру.

"Мировой спад можно приписать политической обстановке в отдельных странах. Например, доклад показывает, что хотя Мьянма и сохранила высшую позицию в четвертый раз, ее процентный показатель снизился на 5 пунктов. Это можно объяснить политической ситуацией в стране, которая изменилась в последние пять лет", — приводит издание слова главного исполнительного директора CAF в Индии Меенакши Батры (Meenakshi Batra).

Отмечается, что только в странах Африки наблюдаются "позитивные изменения в привычках, связанных с пожертвованиями". Доклад основывается на данных опроса фирмы Gallup, для его составления были опрошены жители 139 стран.

Вооруженные силы Мьянмы проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Первая атака на полицейские и пограничные посты исламских боевиков в штате Ракхайн произошла в октябре прошлого года. Ответом на нее стала операция сил безопасности. Второе синхронизированное нападение на десятки полицейских и армейских постов, а также на расположения воинских частей, произошло 25 августа. Ответом на это нападение стала операция вооруженных сил. По данным государственных СМИ Мьянмы, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.