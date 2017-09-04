Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до четвертой категории

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что скорость ветра внутри урагана достигает 130 миль в час (209 километров в час).

Впоследствии ураган может затронуть принадлежащий США остров Пуэрто-Рико, Антигуа и Барбуду, заморскую территорию Великобритании Ангилью, британский Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Гваделупу, Сен-Мартен и Британские Виргинские острова. Не исключено и продвижение урагана к атлантическому побережью континентальных США.