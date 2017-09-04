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В мире

Сын Хрущева объяснил, зачем Крым отдали Украине

23:0804.09.2017
(обновлено: 23:09 04.09.2017)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоВид на Генуэзскую крепость в городе СудакВид на Генуэзскую крепость в городе Судак
© РИА Новости / Тарас Литвиненко

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, занимающий пост профессора университета Брауна в США, рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине.

Вид на бухту Балаклавы, Крым
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ГП РФ: передача Крыма Украинской ССР не соответствовала Конституции

"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине так же, как передавали многие регионы", — приводит его слова сайт телеканала "112 Украина".

Сын Хрущева также считает, что его отец не стремился "ублажить украинскую бюрократию" или сделать "подарок" своей жене, а в самом решении не было "никакой политики". "Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда", — добавил он.

"Общность экономики"

Указом Президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года Крым был передан из состава РСФСР Украинской СССР. На тот момент такой шаг обосновывался "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР".

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Путин: вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт

В июне 2015 года Генпрокуратура России в ответ на запрос лидера "эсеров" Сергея Миронова сообщила, что решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области в состав Украинской ССР не соответствовало советской Конституции. В ведомстве указали, что по конституциям РСФСР и СССР Верховные советы СССР и РСФСР не были уполномочены передавать входившие в состав республики территории другим союзным республикам. Согласно Основному закону СССР, этот вопрос относился к ведению высших органов власти и госуправления страны.

Что касается города Севастополя, то он оставался под юрисдикцией РСФСР, несмотря на передачу Крымской области УССР. Впоследствии федеральный статус Севастополя в границах на декабрь 1991 года был подтвержден постановлением Верховного совета РФ от 9 июля 1993 года, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Референдум в Крыму

После распада СССР Крым остался в составе Украины, несколько раз предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев квалифицировал инициативы республиканских властей как неконституционные.

Виды Крыма. Балаклава
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Эксперт: отделить Крым от материка Украине "не по деньгам"

Вслед за госпереворотом на Украине в Крыму в марте 2014 года прошел референдум, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев не признал результаты плебисцита и продолжает считать Крым "временно оккупированной территорией".

В Москве неоднократно указывали на то, что полуостров стал субъектом Российской Федерации в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма и Севастополя "закрыт окончательно".

Разгар курортного сезона в Крыму
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.Девушки запускает воздушного змея на фестивале Пирфест в окрестностях Красных пещер у села Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие купаются в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в Судаке.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
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С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
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Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
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Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
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Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
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Пляж в поселке Партенит.
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