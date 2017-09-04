Сын Хрущева объяснил, зачем Крым отдали Украине

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, занимающий пост профессора университета Брауна в США, рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине.

"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине так же, как передавали многие регионы", — приводит его слова сайт телеканала "112 Украина".

Сын Хрущева также считает, что его отец не стремился "ублажить украинскую бюрократию" или сделать "подарок" своей жене, а в самом решении не было "никакой политики". "Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда", — добавил он.

"Общность экономики"

Указом Президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года Крым был передан из состава РСФСР Украинской СССР. На тот момент такой шаг обосновывался "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР".

В июне 2015 года Генпрокуратура России в ответ на запрос лидера "эсеров" Сергея Миронова сообщила, что решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области в состав Украинской ССР не соответствовало советской Конституции. В ведомстве указали, что по конституциям РСФСР и СССР Верховные советы СССР и РСФСР не были уполномочены передавать входившие в состав республики территории другим союзным республикам. Согласно Основному закону СССР, этот вопрос относился к ведению высших органов власти и госуправления страны.

Что касается города Севастополя, то он оставался под юрисдикцией РСФСР, несмотря на передачу Крымской области УССР. Впоследствии федеральный статус Севастополя в границах на декабрь 1991 года был подтвержден постановлением Верховного совета РФ от 9 июля 1993 года, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Референдум в Крыму

После распада СССР Крым остался в составе Украины, несколько раз предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев квалифицировал инициативы республиканских властей как неконституционные.

Вслед за госпереворотом на Украине в Крыму в марте 2014 года прошел референдум, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев не признал результаты плебисцита и продолжает считать Крым "временно оккупированной территорией".

В Москве неоднократно указывали на то, что полуостров стал субъектом Российской Федерации в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма и Севастополя "закрыт окончательно".