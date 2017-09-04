Трамп и Меркель договорились о координации по проблеме КНДР в ООН

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель договорились координироваться по КНДР в ООН, причем Трамп вновь отметил, что рассматривает все варианты разрешения проблемы Корейского полуострова, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

"Лидеры осудили продолжающееся безрассудное и опасное поведение Северной Кореи и подтвердили важность тесной координации в Объединенных Нациях. Президент Трамп отметил, что последние провокации только повышают решимость международного сообщества противостоять запрещенной деятельности Северной Кореи. Рассматриваются все возможности реагирования на северокорейскую угрозу", — говорится в сообщении.

Разговор двух лидеров состоялся на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Ранее Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.