Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином одобрил "многомиллиардные" поставки оружия Южной Корее, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

Белый дом также подтвердил, что Трамп одобрил снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.

"Они (Трамп и Мун Чжэ Ин — ред.) пообещали укрепить совместные военные возможности. Президент Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет. Президент Трамп также в принципе высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов", — говорится в сообщении Белого дома.

Разговор двух лидеров состоялся на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Ранее Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.