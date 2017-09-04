Заявления Трампа могут укрепить ядерные амбиции КНДР, считает эксперт

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Заявления президента США Дональда Трампа и других международных лидеров по КНДР могут усилить стремление этой страны к получению ядерного оружия, считает замглавы отделения по оценке рисков в азиатском и тихоокеанском регионе международного исследовательского центра IHS Элисон Эванс.

"Воинственная риторика Трампа и других высокопоставленных чиновников, направленная на то, чтобы заставить КНДР отказаться от ядерной программы, возможно, усиливает уверенность руководства КНДР в том, что она необходима для противостояния предполагаемой угрозе со стороны США", — заявила эксперт РИА Новости в понедельник.

По ее словам, наиболее вероятными датами проведения новых испытаний являются 9 сентября – день основания КНДР, и 10 октября – день основания Трудовой партии Кореи.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.