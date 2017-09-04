Меркель заявила, что Берлин выступит за новые санкции ЕС против КНДР

БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в понедельник с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Берлин будет выступать за новые жесткие санкции ЕС против КНДР, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер подтвердила со своей стороны, что Германия в ЕС будет выступать за дополнительные жесткие санкции против Северной Кореи. Целью остается удержание Северной Кореи от нарушения международного права и достижение мирного решения конфликта", — говорится в сообщении.