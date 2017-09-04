Меркель и Трамп заявили, что давление на КНДР должно быть усилено

БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В ходе телефонного разговора в понедельник вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп заявили, что давление на Пхеньян со стороны международного сообщества должно быть усилено, санкции СБ ООН ужесточены, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер и американский президент выступили с позиции, что международное сообщество должно продолжать усиливать давление на режим в Северной Корее и Совет Безопасности ООН должен быстро принять решение о новых и усиленных санкциях", — говорится в сообщении ведомства.