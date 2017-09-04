ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Губернатор и генпрокурор штата Нью-Йорк готовы судиться с президентом США Дональдом Трампом из-за еще не принятого решения по нелегальным иммигрантам, сообщило агентство Рейтер.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп до вторника определится с тем, отменять ли программу, защищающую некоторых нелегальных иммигрантов от депортации. Предполагается, что Трамп отменит защиту, которой уже воспользовались сотни тысяч человек.

"Подобные действия президента перевернут всю жизнь сотен тысяч молодых людей, которые никогда не знали иного дома, кроме Америки", — заявил губерантор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Президент США может отменить норматив, известный как "Отложенные действия для прибывающих детей" (DACA), введенный администрацией Барака Обамы в 2012 году.

Согласно нормативу, ряд нелегальных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте, получали отсрочку от возможной депортации. Каждые два года таким иммигрантам выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации.

Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации почти 750 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.