ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Губернатор и генпрокурор штата Нью-Йорк готовы судиться с президентом США Дональдом Трампом из-за еще не принятого решения по нелегальным иммигрантам, сообщило агентство Рейтер.
"Подобные действия президента перевернут всю жизнь сотен тысяч молодых людей, которые никогда не знали иного дома, кроме Америки", — заявил губерантор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Президент США может отменить норматив, известный как "Отложенные действия для прибывающих детей" (DACA), введенный администрацией Барака Обамы в 2012 году.
Согласно нормативу, ряд нелегальных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте, получали отсрочку от возможной депортации. Каждые два года таким иммигрантам выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации.
Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации почти 750 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.