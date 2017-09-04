МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд немецкого города Галле выдал ордер на арест несовершеннолетнего сирийца, обвиняемого в причастности к террористической группировке "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ), пишет таблоид Bild.
Отмечается, что юноша выражал готовность совершить теракт по приказу ИГ*, распространял пропагандистские материалы группировки, а также опубликовал в интернете инструкцию по изготовлению автомата Калашникова. Кроме того, он, предположительно, планировал совершить террористическую атаку в Берлине.
*Запрещенная в России террористическая организация