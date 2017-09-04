В Германии суд выдал ордер на арест сирийца, обвиняемого в связях с ИГ*

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд немецкого города Галле выдал ордер на арест несовершеннолетнего сирийца, обвиняемого в причастности к террористической группировке "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ), пишет таблоид Bild.

Как заявил представитель суда, дело также было передано в коллегию Верховного земельного суда в Берлине по охране государства в связи с особой тяжестью обвинений в отношении 16-летнего сирийца.

Отмечается, что юноша выражал готовность совершить теракт по приказу ИГ*, распространял пропагандистские материалы группировки, а также опубликовал в интернете инструкцию по изготовлению автомата Калашникова. Кроме того, он, предположительно, планировал совершить террористическую атаку в Берлине.

*Запрещенная в России террористическая организация