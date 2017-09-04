КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что введение биометрического контроля на границе поможет повысить эффективность мер по защите страны.
"Мы должны применять все необходимые меры для того, чтобы защитить свою страну от вмешательства российских спецслужб. Поэтому введение такого режима существенно поможет и улучшит эффективность работы по выявлению российской агентуры", — цитирует Шкиряка сайт украинского телеканала ZIK.
Как отметил советник главы МВД Украины, "нас не должно интересовать, работают украинцы в России, не работают — это их выбор". Говоря о необходимости визового режима с РФ, Шкиряк заявил, что Украина должна принимать меры для максимальной защиты.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований – по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".