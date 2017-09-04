КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что введение биометрического контроля на границе поможет повысить эффективность мер по защите страны.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

"Мы должны применять все необходимые меры для того, чтобы защитить свою страну от вмешательства российских спецслужб. Поэтому введение такого режима существенно поможет и улучшит эффективность работы по выявлению российской агентуры", — цитирует Шкиряка сайт украинского телеканала ZIK.

Как отметил советник главы МВД Украины, "нас не должно интересовать, работают украинцы в России, не работают — это их выбор". Говоря о необходимости визового режима с РФ, Шкиряк заявил, что Украина должна принимать меры для максимальной защиты.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в понедельник заявил, что внедрение биометрического контроля на украинской границе не снимает вопроса о введении визового режима для граждан РФ. Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований – по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".